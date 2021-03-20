В Грузии выявлено 422 новых случая коронавируса, выздоровели 158 пациентов

В Грузии за стуки выявлено 422 новых случая коронавируса, выздоровели 158 пациентов, скончались 8 инфицированных. Информация об этом недавно обновлена ​​на специальном правительственном сайте stopcov.ge, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

За последние 24 часа проведено 23 169 тестов на коронавирус, в том числе 13 915 экспресс-теста на антигены и 9 254 ПЦР-теста.

Показатели выявления коронавируса в стране составляют: за день - 1,82%; за последние 14 дней - 1,52%; за 7 дней - 1,49%.

С начала пандемии в стране выявлено 277 218 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 269 784 человек и 3 691 умерли.

На карантине находятся 235 человек, в стационарах - 1 423, в клинических гостиницах - 168 человек.

По состоянию на 19 марта в Грузии было выявлено 360 новых случаев коронавируса, выздоровели 242 пациента.