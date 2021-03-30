Грузия ждет китайскую вакцину к концу недели

К концу недели Грузия ждет китайскую вакцину от коронавируса Sinopharm. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.

Этот препарат еще не получил авторизацию ВОЗ, однако он одобрен строгим регулирующим органом Венгрии, отметила глава ведомства. На первом этапе Грузия получит сто тысяч доз китайской вакцины.

"В данное время мы проходим консультации со Всемирной организацией здравоохранения по поводу того, как мы должны поступить в отношении этой вакцины. Мы подождем их признания. Когда вакцина будет на месте, мы предоставим вам дополнительную информацию", – сказала Тикарадзе.

Китайская вакцина создана на основе инактивированного (убитого) коронавируса. Компания Sinopharm разработала ее в сотрудничестве с Институтом вирусологии в Ухане и Институтом биологических продуктов.

Инактивация вируса – один из самых старых и надежных способов создания вакцин, отмечают эпидемиологи. По этой технологии разработаны, к примеру, вакцины против дифтерии, гепатита В, полиомиелита, коклюша и столбняка.

На данный момент в Грузии граждане могут вакцинироваться препаратами Pfizer или AstraZeneca по выбору. По словам Тикарадзе, на вакцинацию зарегистрированы 14 097 человек, из них желание прививаться препаратом Pfizer выразили более 10 тысяч граждан Грузии.