Министр финансов Грузии Иване Мачавариани объявил об отставке

Иване Мачавариани подал в отставку с поста вице-премьера и министра финансов правительства Грузии. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Мачавариани занял пост министра финансов Грузии 12 июня 2018 года, а на пост вице-премьера был назначен с 2021 года.

В пространном сообщении на своей странице Мачавариани не говорит о причинах ухода и планах на будущее, но отмечает, что планировал уйти в отставку еще в конце прошлого года, после того, как проработал министром финансов около трех лет.

Мачавариани отметил, что правительство Грузии успешно завершило переговоры с миссией МВФ по программе расширенного финансирования, также страна одной из первых получила поддержку от партнеров (Всемирного банка, Международного валютного фонда, ЕС) вскоре после начала глобальной пандемии.

«Особенно горжусь тем, что мне представилась возможность принять активное участие в этих переговорах», отмечает Мачавариани.

«Хочу проинформировать вас о своем решении сложить полномочия вице-премьера и министра финансов. Должен сказать, что после почти трех лет работы министром финансов я планировал уйти в отставку еще в конце прошлого года, однако из-за процедуры утверждения кризисного бюджета на 2021 год, а также важных переговоров с МВФ, я отложил это решение на несколько месяцев.

Для меня было честью и в то же время большой ответственностью работать с политической командой «Грузинской мечты» — с главами правительств, с моими коллегами в Кабинете министров, с членами парламента.

Желаю Премьер-министру и членам правительства, политическому союзу «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» успехов в преодолении всех вызовов, с которыми сегодня сталкивается наша страна. Большое спасибо за такую ​​совместную и скоординированную работу в этот трудный, сложный период.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить вас за сотрудничество и тесное сотрудничество, а также руководителей международных финансовых институтов, донорских организаций, их региональных офисов и дипломатического корпуса, действующего в Грузии. В ответ на пандемию именно при их поддержке мы смогли изыскать довольно большой объем ресурсов, которые помогут нам бороться с пандемией. Для меня было большим удовольствием иметь возможность работать с ними практически ежедневно для развития нашей страны.

Хочу поблагодарить прекрасную команду министерства финансов за сотрудничество, команду с высокой компетенцией, добросовестностью и преданностью делу.

Спасибо каждому сотруднику центрального аппарата министерства финансов, налоговых и следственных служб, Академии Министерства финансов, казначейства и финансово-аналитических, бухгалтерских, отчетных и аудиторских служб. Я горжусь тем, что поработал с вами! »- пишет Иване Мачавариани.