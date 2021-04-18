Канатная дорога Магливи-Багеби начнет обслуживать пассажиров с завтрашнего дня

Канатная дорога Магливи-Багеби, расположенная в районе Ваке-Сабуртало, начнет обслуживать пассажиров с завтрашнего дня, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Канатная дорога длиной 320 метров связывает высотный корпус Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили и район Багеби.

Каждая ее гондола вмещает до 40 человек. За час перевести можно по 600 пассажиров в обе стороны.

С завтрашнего дня канатная дорога будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00. Стоимость поездки составляет один лари, оплатить ее можно как проездными, так и банковскими картами. Студенты смогут пользоваться канаткой бесплатно.

Канатная дорога Магливи-Багеби не функционировала в течение 22 лет – с 1982 по 2004 год. Позже ее восстановили, однако периодически она закрывалась на ремонт в целях безопасности.

В настоящее время в Тбилиси функционирует две канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, и канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера.