Грузия на 19-м месте в Global Services Location Index

В отчете международной консалтинговой организации Kearney – Global Services Location Index (GSLI) 2021, которая определяет привлекательные места для инвестиций в секторе деловых и технологических сервисов, при инициативе агентства «Производи в Грузии» и участии Агентства инноваций и технологий, Грузия впервые попала в список ведущих стран и заняла 19-е место, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

В подготовке отчета Kearney оценила 60 стран по 47 различным параметрам из следующих категорий: финансовая привлекательность с точки зрения операционных расходов для бизнеса, доступ к квалифицированной рабочей силе, бизнес-среда и цифровой резонанс.

Kearney положительно оценила успешный дебют Грузии в этом отчете.

«На перекрестке Европы и Азии Грузия занимает лидирующие позиции с точки зрения финансовой привлекательности, навыков рабочей силы и бизнес-среды», - говорится в отчете.

По информации агентства «Производи в Грузии», позиция Грузии в рейтинге Global Services Location Index будет стимулировать интерес международных инвесторов к индустриям, основанном на знании направлений.