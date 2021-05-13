Грузия может открыть сухопутные границы через несколько недель

Власти Грузии планируют открыть сухопутные границы через несколько недель. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По прогнозам министра, именно тогда, вероятнее всего, закончится третья волна коронавируса.

"Безопасное открытие сухопутных границ – один из основных стимулов для туризма. Открытие сухопутных границ в целом планируется, но по времени оно должно совпасть с завершением третьей волны. Вероятно, это вопрос ближайших нескольких недель", – сказал Турнава журналистам.

Власти Грузии закрыли сухопутные границы, в том числе с Россией, в 2020 году из-за пандемии коронавируса. При этом граждане РФ могут попасть в Грузию воздушным путем. Представители грузинских властей сообщали, что в условиях пандемии контролировать состояние здоровья туристов, прибывших воздушным путем, легче, чем сухопутным.