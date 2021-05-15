В апреле в Грузии вырос прожиточный минимум - "Сакстат"

Прожиточный минимум в Грузии в апреле 2021 года составил 179,6 лари (около 52 долларов), увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 лари. Таковы данные Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Прожиточный минимум для мужчин трудоспособного возраста в апреле составил 202,8 лари (около 60 долларов), что на 2,8 тетри больше, чем в марте текущего года.

Национальная служба статистики устанавливает прожиточный минимум на основании стоимости минимальной продовольственной корзины. В нее входит количество продуктов, физиологически необходимое для питания жизни мужчины трудоспособного возраста. Продовольственная корзина прожиточного минимума состоит из 40 наименований продуктов — хлеба, круп, мяса, молочных продуктов, овощей и кондитерских изделий.