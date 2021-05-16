Gulf Air возобновит регулярные рейсы в Тбилиси с 1 июня

Флагманская авиакомпания королевства Бахрейн Gulf Air с 1 июня возобновит полеты в Грузию. Об этом сообщает компания-оператор грузинских аэропортов TAV Georgia, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В течение летнего навигационного сезона Gulf Air будет выполнять рейсы в направлении Тбилиси с частотой четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, на самолетах типа Airbus 320.

Gulf Air начал осуществлять прямые авиарейсы в направлении Тбилиси в 2017 году. Компания перестала летать из Манамы в Тбилиси весной 2020 на фоне пандемии коронавируса.

С 1 февраля 2021 года Грузия полностью отменила запрет на регулярное международное авиасообщение.

В общей сложности до конца 2021 года выполнять рейсы в Грузию будут до 30 авиакомпаний. Согласно прогнозу Объединения аэропортов Грузии, за три квартала грузинский авиарынок сможет восстановить 40-45% допандемийного уровня.