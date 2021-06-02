Служба доходов опубликовала регуляции пересечения границы Грузии в связи с пандемией COVID-19, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Cогласно информации, опубликованной на сайте Службы доходов, граждане любой страны могут въехать в Грузию с ковид-вакциной из любой страны, для чего необходимо:

«При пересечении воздушной границы Грузии необходимо предоставить документ, подтверждающий прохождение полного курса иммунизации любой вакциной против коронавируса (две дозы, а в случае вакцины Johnson & Johnson - одна доза);

При пересечении сухопутной и морской границы Грузии документ, подтверждающий прохождение полного курса иммунизации любой вакциной против коронавируса (две дозы, а в случае вакцины Johnson & Johnson - одна доза) и отрицательный ответ на ПЦР-тест, проведенный в течение последних 72- часов.

Кроме того, любые лица, прибывающие из Индии (независимо от гражданства и прохождения полного курса вакцинации), а также лица, у которых есть история поездок в Индию в течение последних 14 дней, будут обязаны предоставить на границе Грузии отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72-х часов, а затем подлежать обязательному 14-дневному карантину (в случае иностранца - за свой счет).

Что касается въезда в Грузию без ковид-вакцины для граждан Грузии, как пояснили в Службе доходов, в случае отрицательного ответа ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72-х часов до визита в Грузию, данные лица будут подвергнуты 8-дневной самоизоляции (в случае невозможности самоизоляции - переходу в карантинное пространство) за свой счет», - отмечается в информации.