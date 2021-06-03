В третьем квартале Грузия получит 700 000 доз вакцины Novovax и 130 000 доз Johnson & Johnson

По заявлению главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в третьем квартале текущего года Грузия получит 700 000 доз вакцины Novovax и 130 000 доз Johnson & Johnson, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Как сообщил Гамкрелидзе во время Live-включения в Facebook, в конце июня — начале июля в страну поступит до полумиллиона доз вакцины Sinopharm, а в третьем квартале ожидается миллион доз вакцины Pfizer.

Гамкрелидзе также сообщил, что Грузия получила от платформы «Ковакс» подтверждение о поставке в третьем квартале текущего года до 700 000 доз вакцины Novovacs и около 130 000 доз вакцины Johnson & Johnson.

По заверению Гамкрелидзе, в третьем квартале в стране будет сформирован запас вакцин, что наконец-то позволит начать массовую вакцинацию против коронавируса.