Визит мэра Тбилиси в Баку способствует еще большему углубления грузино-азербайджанских отношений - эксперт

БАКУ /Trend/ - Визит мэра Тбилиси Кахи Каладзе в Баку способствует еще большему углубления грузино-азербайджанских отношений.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

"Грузию и Азербайджан отличают не только дружественные отношения, но и взаимовыгодное стратегическое партнерство. Важно также отметить встречи на высшем уровне премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, недавно посетившего Азербайджан. Подобные встречи очень радуют и грузинский, и азербайджанский народы", - сказал Бабаев.

По словам эксперта, обе страны обладают большим потенциалом для всестороннего сотрудничества и расширяют перспективы взаимодействия в политической сфере.

"Данный потенциал включает и энергетические, и транспортно-инфраструктурные проекты, в том числе железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Оба государства нуждаются во взаимной поддержке", - сказал Бабаев.

Он отметил, что Каха Каладзе - опытный политик и большой друг азербайджанского народа.

После того как он стал мэром Тбилиси, грузинская столица достигла значительного развития и процветания, сказал эксперт.

По его словам, радует тот факт, что Тбилиси и Баку стали городами - побратимами.

«Баку стал 21 по счету городом - побратимом Тбилиси. Это внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном», - сказал Бабаев.

По словам эксперта, Грузию и Азербайджан связывают давние дружеские и добрососедские отношения.

«Сегодня отношения между двумя странами развиваются во многих сферах. Взаимные визиты открывают новые возможности для дальнейшего развития наших отношений», - отметил он.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

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