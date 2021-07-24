Литва предоставила Грузии 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca

24 июля 15 тысяч доз вакцины AstraZeneca были доставлены из Литвы в Грузию, передает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Грузии.

По информации ведомства, груз в Тбилисском международном аэропорту встретили замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили и заместитель посла Литвы в Грузии Саулюс Валаинис.

По решению правительства Литвы, вакцины от Covid-19 были выделены трем странам Восточного партнерства – Грузии, Украине и Молдове.

Также, 24 июля в Грузию доставили полмиллиона доз вакцины Pfizer из США. Как пояснили в посольстве США в Грузии, это подарок правительства США грузинскому народу в рамках инициативы по глобальному распространению вакцины администрации Байдена-Харриса.

Согласно решению правительства США и непосредственно президента Джо Байдена, на брифинге 2 июля премьер-министр Ираклий Гарибашвили огласил информацию о передаче в дар Грузии нескольких сотен тысяч доз вакцины Pfizer.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии коронавирус в Грузии диагностировали у 398 081 человека. Справились с болезнью 370 565 жителей страны, умерли - 5656.