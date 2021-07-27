Президент ПАСЕ находится с визитом в Грузии

С визитом в Грузии находится президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Демс, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщает, что встречи в рамках визита президент ПАСЕ начнет с сегодняшнего дня. Сначала он проведет аудиенцию в законодательном органе.

В частности, Рик Демс встретится с председателем парламента Кахой Кучава, а затем проведет встречи с представителями парламентской оппозиции и большинства.

Согласно информации на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы, запланированы также встречи Рика Демса с премьер-министром Грузии, министром иностранных дел, министром юстиции и министром внутренних дел.

Также состоятся встречи с председателями комитета по правам человека и гражданской интеграции и постоянно действующего парламентского совета по гендерному равенству, с членами парламентской делегации Грузии в ПАСЕ.

Визит Рика Демса в Грузию продлится два дня и завершится 28 июля.