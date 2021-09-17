В Грузии выявлены 2 039 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлены 2 039 новых случаев заболеваемости коронавирусом, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние 24 часа в стране выздоровели от коронавируса 2 192 человека, скончались - 56.

С начала пандемии в Грузии зафиксированы 591 766 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 556 810 человек, скончались - 8 446.

Из 2 039 новых случаев заражения в Тбилиси зафиксированы 716, Аджарии – 128, Имерети – 321, Квемо Картли – 135, Шида Картли – 104, Гурии – 63, Самегрело - Земо Сванети – 192, Кахети – 263, Мцхета-Мтианети – 60, Самцхе-Джавахети – 38, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19.

На настоящее время в Грузии насчитываются 26 484 активных случая заболеваемости коронавирусом, в том числе 5 626 человек нуждаются в стационарном лечении.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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