В Грузии выявлены 2 185 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за последние сутки выявлены 2 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend во вторник со ссылкой на грузинские СМИ.

За сутки от коронавируса выздоровели 2 010 человек, скончались - 40.

С начала пандемии в Грузии зафиксированы 609 340 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели от этого заболевания 580 891 человек, скончались - 8 884.

Из 2 185 новых случаев заражения в Тбилиси зафиксированы 584, Аджарии – 121, Имерети – 392, Квемо Картли – 153, Шида Картли – 148, Гурии – 46, Самегрело - Земо Сванети – 215, Кахети – 413, Мцхета-Мтианети – 61, Самцхе-Джавахети – 29, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

На настоящее время в Грузии фиксируются 19 539 активных случаев заболеваемости коронавирусом. В карантинных объектах находятся 45 человек, на самоизоляции – 15 792.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)