В Грузии за сутки выявлены 1 929 новых случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за минувшие сутки выявлены 1 929 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 1 914, скончались - 33 человека.

С начала пандемии в стране зафиксированы 611 269 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 582 805 человек, скончались - 8 917.

В Тбилиси из общего числа новых случаев заражения зафиксированы 659, Аджарии – 96, Имерети – 363, Квемо Картли – 147, Шида Картли – 90, Гурии – 56, Самегрело - Земо Сванети – 155, Кахетии – 286, Мцхета-Мтианети – 37, Самцхе-Джавахети – 33, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7 случаев заражения коронавирусом.

На настоящее время в Грузии зафиксированы 19 521 активный случай заболеваемости коронавирусом, 4 278 человек нуждаются в стационарном лечении.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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