В Грузии пройдет второй тур муниципальных выборов

Второй тур выборов в местные органы власти состоится в Грузии в субботу. Жители страны будут выбирать мэров 20 муниципалитетов, а также депутатов в местные собрания в 24 мажоритарных округах, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второй тур муниципальных выборов пройдет и в пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. В большинстве случаев за кресло мэров борются кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и оппозиционного политического объединения "Единое национальное движение".

Эпицентром политического противостояния будет Тбилиси. За должность мэра грузинской столицы поборются кандидат от правящей партии, действующий градоначальник Каха Каладзе и председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. В первом туре, который состоялся 2 октября, Каладзе набрал 45%, а Мелия - 34%.

Еще одним городом, где, по прогнозам аналитиков, ожидается напряженная политическая борьба, будет Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети). Несмотря на то, что Зугдиди не пользуется статусом самоуправляемого города, интерес к нему возрос из-за того, что там от "Национального движения" будет баллотироваться отец Ники Мелии, известный в Грузии кардиолог Анзор Мелия. Его конкурентом от правящей партии будет Мамука Цоцерия. В первом туре Мелия опередил своего конкурента, набрав 46,9%. Цоцерию поддержали 41,15% жителей Зугдиди.