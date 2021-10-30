Явка избирателей во втором туре муниципальных выборов в Грузии превысила 17%

БАКУ /Trend/ - По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на 12:00 30 октября из 2 088 277 зарегистрированных избирателей во втором туре муниципальных выборов проголосовали 358 782, что составляет 17,1 процента от их общего числа.

Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

В первом туре муниципальных выборов этот показатель на 12:00 составлял 17,7 процента.

Голосование на выборах проходит в условиях усиленных защитных мер от COVID-19. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ прошли термоскрининг и сдали тесты на коронавирус. Сотрудники избиркомов работают в перчатках и масках.

Напомним, что сегодня в Грузии проходит второй тур муниципальных выборов. По итогам голосования будут избраны мэры пяти городов и главы 15 муниципалитетов, а также 42 мажоритарных депутата городских советов в 24 избирательных округах.

Отметим, что кандидаты от "Грузинской мечты" одержали победу в первом туре выборов в 44 из 64 муниципалитетов.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)