Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе лидирует во втором туре выборов - ЦИК Грузии
По предварительным данным, размещенным на сайте Центральной избирательной комиссии Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе лидирует во втором туре выборов, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
По предварительным данным ЦИК, кандидат от «Грузинской мечты» Каха Каладзе получил 55,96 процента, а кандидат от «Национального движения» Никанор Мелия - 44,04 процента.
По данным ЦИК, на данном этапе из 769 избирательных участков подсчитано 107 (13,914%).
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