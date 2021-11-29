Саакашвили сможет присутствовать на суде - личный врач

По мнению личного врача Михаил Саакашвили Николоза Кипшидзе, бывший президент Грузии сможет присутствовать на сегодняшнем судебном процессе, передает Trend со ссылкой на 1TV.

«Последнее слово принадлежит самому президенту. Наверно будет заключение всех трех комиссий, что должно быть учтено Минюстом. Я не могу вам сказать, каким образом будут сопоставлены эти три комиссии. Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии Ломджария, как я знаю, такой же, и то же самое сказала комиссия «Эмпатии». Свое заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция», — сказал Николоз Кипшидзе.

Сегодня в Тбилисском городском суде возобновится судебный процесс над Михаилом Саакашвили по эпизоду 7 ноября.