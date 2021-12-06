Саакашвили призвал к «национальному примирению» и пообещал «обострить борьбу»
Отбывающий наказание в тюрьме за превышение должностных полномочий третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал правительство действовать, чтобы прийти к национальному примирению, передает Trend со ссылкой на «Новости-Грузии».
Вместе с тем проходящий курс лечения в военном госпитале в Гори экс-президент обещает властям «обострение борьбы» со стороны оппозиции.
Экс-президент заявил, что власти тянут время, распространяя различные слухи, чтобы получить передышку.
«В ближайшее время борьба обострится и не прекратится до вашего поражения, если только вы одумаетесь и не придете к национальному примирению — это будет лучшим решением для всех!», — сказано в письме Саакашвили, которое опубликовано на его странице в Facebook.
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