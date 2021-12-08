В Грузии за сутки выявлено более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 4 226 новых случаев заражения коронавирусом, 4 091 человек выздоровел, 53 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране проведены 55 130 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 875 806, при этом 817 963 человека выздоровели, 12 519 - скончались.

В настоящее время 39 человек в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 6 371 - на стационарном лечении.

По состоянию на восьмое декабря, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,2 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 11 943 человека.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)