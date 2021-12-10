В Грузии поступят в продажу подкожные чипы

С марта 2022 года в Грузии в магазинах электронной техники iPlus будут доступны подкожные чипы, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Чипы, производимые компанией BioHax International, прикрепляется под кожей большого пальца на правой или левой руке и могут использоваться для записи различных типов электронных ключей для входных дверей, автомобилей, парковки и так далее.

По данным iPlus, чипы BioHax используют до 30 тысяч человек по всему миру.

По данным CGTN, основателем шведской компании BioHax является Джованни Остерлунд, а сами подкожные чипы производятся в Китае.

«Чип запрограммирован с помощью простой системы RFID, однако обладает огромными возможностями. Мы уполномочены предложить вам только тот спектр возможностей, который представляет интерес для продажи наших продуктов и вашего комфорта», — сказано в сообщении iPlus.