Ужесточение монетарной политики в пандемию COVID-19 снижает платежеспособность заемщиков - глава Нацбанка Грузии

БАКУ /Trend/ - Ужесточение монетарной политики во время пандемии COVID-19 является большой проблемой, поскольку это еще больше снижает платежеспособность заемщиков. Об этом заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе на V Стамбульском экономическом саммите, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Гвенетадзе рассказал об экономических процессах в условиях глобальной высокой инфляции, вызванной пандемией коронавируса, проблемах банковского сектора, роли центробанков в достижении макроэкономической стабильности, а также о политике центральных банков в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

"В результате разработки Временного плана по климатическим изменениям мир признал, что изменение климата является источником финансового риска и что его предотвращение полностью соответствует целям центробанков в области финансовой стабильности", - сказал Гвенетадзе.

Он также рассказал о сотрудничестве с Турцией, подчеркнув важность стратегического партнерства Грузии с этой страной.

"Турция является мостом между Востоком и Западом и играет важную роль для Грузии и стран региона в экономическом плане", - сказал Гвенетадзе.

Участники V Стамбульского экономического саммита также обсудили важность "зеленой экономики" и устойчивого финансирования, пути их развития.

В Стамбульском саммите приняли участие высокопоставленные должностные лица Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития, а также министры экономики ряда стран и представители частного сектора.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)