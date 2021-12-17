Число посетивших Грузию туристов из Азербайджана увеличилось вдвое
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Консорциум TAP объявил итоги предварительной оценки возможности транспортировки водорода (Эксклюзив)
Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Азербайджана при поддержке 126 стран приняла резолюцию по вакцинам
В Агентстве государственной поддержки НПО Азербайджана прошла встреча с представителями Исламского банка развития (ФОТО)
Азербайджан всегда выступал против создания программы Восточного партнерства в конфронтационном контексте - МИД
В Азербайджане на последнем этаже жилого дома допускается размещение мастерских для художников и архитекторов
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана выдало еще двум субъектам МСБ сертификаты Startap
Проживание должников за границей создает трудности при исполнении дел в связи с алиментами - минюст Азербайджана
По произведениям члена Союза писателей Азербайджана российские школьники изучают русскую литературу (ФОТО)
Макрон поделился публикацией на азербайджанском языке о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым (ФОТО)
Гениальный Низами Гянджеви является одной из великих исторических личностей Азербайджана - замминистра
Рад, что МИД Азербайджана примет участие во внеочередном заседании по вопросам оказания гуманитарной помощи Афганистану - посол Пакистана
Исламский банк развития заинтересован в финансировании ИКТ, транспорта и инфраструктурных проектов в Карабахе