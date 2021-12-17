Парламент Грузии принял бюджет на 2022 год
Парламент Грузии сегодня утвердил государственный бюджет на 2022 год. Основной финансовый документ страны был одобрен 78 голосами «за», «против» голосовал один депутат, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".
Ассигнования государственного бюджета определены в размере 19,2 миллиарда лари (примерно 6,2 млрд долларов). Из них 17,3 миллиарда лари (примерно 5,6 млрд долларов) – это бюджетные средства, 1,9 миллиарда лари (около 615 млн долларов) – финансирование со стороны доноров.
Поступления в госбюджет в 2022 году запланированы на уровне 19,4 миллиарда лари (около 6,3 млрд долларов). Налоговые доходы составят 23,5% к ВВП и останутся на том же уровне в последующие годы. В 2022 году общий объем текущих расходов прогнозируется на уровне 14,2 млрд лари (примерно 4,6 млрд долларов), что составляет 22,8% ВВП. Капитальные затраты прогнозируются на уровне 5,5 млрд (примерно 1,7 млрд долларов) лари или 8,5% к ВВП.
Дефицит бюджета составит 4,2% ВВП. Дефлятор спланирован на уровне 4,5%. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 64,8 миллиарда лари (примерно 21 млрд долларов).
К концу 2022 года предельный объем долга правительства Грузии определен в 51,7% ВВП по лимиту 60% ВВП.
Согласно окончательной версии госбюджета, в 2022 году ожидается рост реального ВВП на уровне 6%, а в ближайшие годы – в среднем 5,5%. При этом обновленный прогноз экономического роста на текущий год составляет 10%.