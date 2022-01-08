В Грузии за сутки выявлено более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлены 2 622 новых случая заражения коронавирусом, 1 126 человек выздоровели, 28 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 27 539 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 956 032, при этом 911 666 человек выздоровели, 14 156 - скончались.

В настоящее время 51 человек в стране находится в связи с коронавирусом на карантине, 4 368 - на стационарном лечении.

По состоянию на восьмое января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,5 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 7 699 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)