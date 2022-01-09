TBC Capital оценил показатели экономического роста Грузии

БАКУ /Trend/ - Реальный ВВП Грузии в ноябре 2021 года вырос на 12 процентов по сравнению с ростом на 6,9 процента в предыдущем месяце, в основном из-за низкого базового эффекта.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на еженедельный обзор грузинского банка TBC Capital.

Согласно обзору, восстановление охватило все сектора, кроме строительного, что привело к сокращению капитальных затрат государства.

На фоне роста в экспорте, импорте, туризме и денежных переводах кредитование в ноябре 2021 года сократилось. По данным TBC Capital, это является результатом замедления кредитования в бизнес-сегменте, особенно в корпоративном направлении. При этом во втором и третьем кварталах 2021 года в корпоративном секторе наблюдалось рекордное восстановление.

Между тем, согласно статистике, баланс торговли товарами, туризма и денежных переводов, как и общий дефицит текущего счета, значительно улучшились в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В банковском секторе иностранные обязательства сократились, в то время как запасы иностранной валюты увеличились на 71 миллион долларов после рекордного снижения на 501 миллион долларов во втором квартале 2021 года, отмечает TBC Capital.

Между тем высокая годовая инфляция в Грузии, в соответствии с ожиданиями TBC Capital, была обусловлена лишь эффектом низкой базы, в то время как месячные темпы роста цен в годовом исчислении были ниже целевого показателя, как и в предыдущем месяце.

(Автор: Марьяна Ахмедова)