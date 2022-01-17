В Грузии за сутки выявлено более 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии за сутки выявлено 3 656 новых случаев заражения коронавирусом, 3 066 человек выздоровели, 32 - скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на грузинский сайт StopCov.

За последние 24 часа в стране было проведено 29 711 тестов на COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусом в Грузии с начала пандемии достигло 999 343, при этом 931 507 человек выздоровели, 14 481 - скончался.

В настоящее время 54 человека в стране находятся в связи с коронавирусом на карантине, 4 500 - на стационарном лечении.

По состоянию на 17 января, вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 2,6 миллиона человек. За сутки вакцину от COVID-19 получили 2 290 человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)