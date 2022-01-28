Президент Грузии считает, что помилование Саакашвили приведет к росту поляризации

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что помилование Михаила Саакашвили спровоцирует рост поляризации в грузинском обществе. Об этом она заявила сегодня на встрече с грузинскими журналистами, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Часть оппозиции считает, что помилование третьего президента Грузии является важнейшим условием прекращения поляризации. Несмотря на эти доводы, ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что отказывается использовать свои полномочия и помиловать Саакашвили.

«Вам известно мое политическое прошлое, но сейчас это не главное. Я глубоко уверена, что такой шаг сегодня станет причиной повышения поляризации, нежели деполяризации. Я не думаю, чтобы кто-то меня в этом переубедил. Само возвращение Саакашвили ведь стало причиной повышения поляризации», — сказала она.

Саакашвили был задержан 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему ранее заочно. Согласно решению судов, он должен отбыть в тюрьме шесть лет.

В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Также на рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.