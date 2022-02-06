Названы сроки начала приема заявок на участие в программе развития регионов Грузии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Грузия запускает программу комплексного развития пилотных регионов при финансовой поддержке ЕС, сообщили Trend в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Согласно информации, бюджет этой программы составляет 20 миллионов грузинских лари (6,5 миллиона долларов). Прием заявок на участие в программе будет объявлен в феврале 2022 года.

Программа будет осуществляться в четырех регионах Грузии: в Кахети, Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети, Имерети и Гурии, говорится в сообщении министерства.

Основной целью программы является финансирование создания новых предприятий, расширение или переоснащение существующих предприятий для продвижения малых и средних предприятий.

Программа предусматривает финансирование как основных, так и оборотных средств и реализуется Агентством по развитию сельских районов Грузии, функционирующем при министерстве.

(Автор: Марьяна Ахмедова)