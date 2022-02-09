В Грузии проезд в транспорте подешевел - мэр Тбилиси

Мэр Тбилиси Каха Каладзе уверяет, что после введения абонементов, в среднем за один проезд в общественном транспорте гражданам приходится платить 32 тетри, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

«Что касается тарифа, то по отношению к сумме оплаченного проезда в общественном транспорте и количеству поездок стоимость одной поездки на сегодняшний день составляет 32 тетри.

Мы слышим много дезинформации от оппонентов по этому поводу. Они изо всех сил стараются ввести общество в заблуждение. В зависимости от необходимости, вы можете купить различные типы пакетов. Также мы оставили единовременный платеж. Граждане могут оплатить проезд и с помощью карты «Метромани». Мы также ввели в единый тариф на маршрутку, что очень важно. Мы все свели в единую систему», - заявил Каха Каладзе.

По его словам, на сегодняшний день уже продано 40 тысяч абонементов. Большинство из них приходится на месячные и годовые абонементы.