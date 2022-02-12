Франция продолжит оказывать поддержку электроэнергетическому сектору Грузии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Французское агентство развития (AFD) сохранит приверженность поддержке электроэнергетического сектора Грузии путем его реформирования и развития энергоэффективности, сообщил Trend представитель AFD.

По его словам, AFD, Германский банк развития (KfW), делегация ЕС в Тбилиси и правительство Грузии подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает продолжение поддержки электроэнергетическому сектору.

"В рамках реформирования сектора с 2018 года были достигнуты значительные успехи с точки зрения приведения энергетического законодательства Грузии в соответствие с нормами ЕС. Теперь реформа продлена до 2023 года", - сказали в агентстве.

AFD в 2021 году оказало поддержку Грузии в размере 180 миллионов евро, из которых 150 миллионов евро были выделены на реформу электроэнергетического рынка и развитие энергоэффективности (совместное финансирование с KfW). Около 30 миллионов евро было выделено на реформу сектора водоснабжения в рамках совместного финансирования с Азиатским банком развития (АБР), отметил собеседник агентства.

По его словам, AFD и Грузия плодотворно сотрудничают с 2015 года, реализуя проекты в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и социальной защиты, энергетики, водоснабжения.

AFD в настоящее время является одним из основных финансовых партнеров Грузии, помимо Всемирного банка (ВБ), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"Агентство в 2022 году продолжит сотрудничать с Грузией в рамках реализации нескольких проектов, находящихся сейчас на стадии подготовки, в сферах ирригации, водоснабжения, развития человеческого потенциала и транспорта", - сказали в AFD.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)