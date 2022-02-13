Официальные резервные активы Грузии сократились

БАКУ /Trend/ - Официальные резервные активы Грузии в январе 2022 года составили 4,07 миллиарда долларов, что на 3 процента меньше по сравнению с 4,2 миллиарда долларов в предыдущем месяце.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Грузии.

По данным Нацбанка, официальные резервные активы в январе 2022 года сократились на 0,7 процента также в годовом исчислении (4,1 миллиарда долларов в январе 2021 года).

Резервы в конвертируемой иностранной валюте из общего объема официальных резервных активов Грузии в январе 2022 года составили 3,5 миллиарда долларов, что на 7,8 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года (3,8 миллиарда долларов), и на 5,4 процента по сравнению с декабрем 2021 года (3,7 миллиарда долларов).

Специальные права заимствования (SDR) в январе 2022 года сократились на 0,5 процента по сравнению с декабрем 2021 года (486,5 миллиона долларов) – до 483,8 миллиона долларов. Однако текущий показатель увеличился на 127,2 процента по сравнению с январем 2021 года (212,9 миллиона долларов).

(Автор: Марьяна Ахмедова)