Число приезжих в Грузии значительно выросло за год

БАКУ /Trend/ - В январе 2022 года число приезжих в Грузии выросло на 471,2 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (34 909) – до 199 393 человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Национальной администрации туризма Грузии.

По данным отчета, число приезжих в Грузии в январе 2022 года сократилось на 68,5 процента по сравнению с январем 2020 года (633 201) и на 62,3 процента - по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года (528 678).

Число лиц, посетивших Грузию в январе 2022 года не с целью туризма, выросло почти в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1 144), но сократилось на 79,6 процента по сравнению с январем 2020 года (109 512) и на 75,6 процента – по сравнению с январем 2019 года (91 460) - до 22 321 человека.

При этом число посетивших Грузию туристов в январе 2022 года выросло на 424,4 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года (1,5 миллиона), но сократилось на 66,2 процента по сравнению с январем 2020 года (523 689) и на 59,5 процента – по сравнению с январем 2019 года (437 218) - до 177 072 человек.

Отметим, что в 2021 году число приезжих в Грузии выросло на 7,7 процента по сравнению с 2020 годом (1,7 миллиона), при этом сократившись на 79,9 процента по сравнению с 2019 годом (9,3 миллиона) – до 1,8 миллиона человек.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)