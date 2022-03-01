В Грузии приостановлены операции с российскими банковскими картами

БАКУ /Trend/ - В Грузии приостановлены финансовые операции с банковскими картами платежных систем VISA и Mastercard российских банков в связи с введенными экономическими санкциями в отношении России. Об этом сообщила Ассоциация банков Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

"Из-за отключения России от системы SWIFT банки Грузии больше не будут доступны для проведения транзакций с российскими банками", - говорится в сообщении ассоциации.

"Держатели карт банков, подпадающих под санкции, больше не смогут осуществлять операции по банковским картам, будь то наличные или через платежные системы, кроме того, эти карты обсуживаться не будут", - говорится в сообщении.

Отметим, что Банк ВТБ Грузия, дочерний банк российского ВТБ, продал свой розничный портфель грузинскому BasisBank, который теперь будет обслуживать его индивидуальных клиентов.

В Банке ВТБ Грузия сообщили, что он продолжает работать и предоставлять услуги юридическим лицам.

Национальный банк Грузии поручил представителям финансового сектора выполнить свои обязательства в соответствии с санкциями.

"Одной из главных задач Национального банка Грузии является обеспечение стабильности финансового сектора", - говорится в сообщении регулятора.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)