Грузия в ускоренном режиме подаёт в ЕС заявку на получение статуса кандидата

Грузия в ускоренном режиме подаст заявку на членство в ЕС, заявил на брифинге председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По словам Кобахидзе, «Грузинская мечта» планировала подать заявку на членство в ЕС в 2024 году, но с учетом общего политического контекста и новой реальности принято решение немедленно подать заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС.

«Правительство Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая завтра будет официально представлена структурам ЕС от имени правительства Грузии.

Призываем структуры ЕС рассмотреть нашу заявку в экстренном порядке и принять решение о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.

Наша мечта и политическая цель – чтобы Грузия стала экономически сильной и безопасной европейской страной. Именно этой цели служит каждый шаг нашего правительства, в том числе и сегодняшнее решение», - сказал Ираклий Кобахидзе.