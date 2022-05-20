Uzbekistan Airways начинает полеты в Грузию

Авиакомпания Uzbekistan Airways с 21 мая начинает полеты в направлении Батуми, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Регулярные авиарейсы между Ташкентом и Батуми будут совершаться до 1 октября, 2 раза в неделю, сообщает Национальное агентство гражданской авиации Грузии.

«В Грузии продолжается развитие гражданской авиации, в страну приходят новые авиакомпании, добавляются новые авиарейсы, авиасообщение с различными странами мира активизируется. От этого в значительной степени зависит экономика страны и один из ее приоритетных секторов – туризм. У нас очень хорошая динамика в туристическом секторе и в скором будущем в росте числа туристов свою роль будут играть и граждане Узбекистана, количество которых вырастет после назначения новых авиарейсов» - заявила заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили.

По ее словам, в течение 4 месяцев 2022 года количество туристов из Узбекистана выросло в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 95%, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года рост составил 59%. Назначение новых рейсов между Ташкентом и Батуми дополнительно ускорит рост числа визитеров из этой страны.