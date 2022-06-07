В МИД Румынии рассказали о перспективах сотрудничества с Грузией в 2022 г. (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - На 2022 год у Румынии есть планы по усилению двусторонних политических контактов с Грузией, а также касающиеся расширения двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.

Об этом сообщили Trend в МИД Румынии.

"Мы намерены активизировать контакты с грузинскими властями и предпринять шаги для возобновления работы Совместной межправительственной комиссии по экономическому и научному сотрудничеству. Это должно помочь выявить новые возможности для сотрудничества в областях, представляющих общий интерес", - сказали в ведомстве.

Что касается транспортного сообщения с Грузией, то Румыния продолжит налаживать связи через Черное море, Кавказ и Центральную Азию - регионы вдоль Среднего коридора, важного для соединения Европы с Азией, отметили в МИД.

"Благодаря своему географическому положению румынский порт Констанца и грузинские порты Батуми и Поти играют важную роль с точки зрения региональной связи, особенно в области транспорта и энергетики, а также в содействии торговле между двумя прибрежными государствами", - сказали в министерстве.

В ведомстве также отметили необходимость строительства оптоволоконной кабельной линии, которая соединит Румынию и страны Южного Кавказа.

"Эта кабельная линия окажет положительное влияние на развитие обмена данными между Румынией и регионом Южного Кавказа", - отметили в министерстве.

"Убеждены в том, что расширение торговли, мобильности и контактов между людьми будет способствовать региональной экономической стабильности, социальному благосостоянию и откроет реальные возможности для бизнеса", - заключили в министерстве.

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