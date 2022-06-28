Грузия вводит запрет на экспорт пшеницы и ячменя

Правительство Грузии приняло решение о запрете экспорта пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля текущего года по 4 июля 2023 года. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.

"Правительство приняло решение о запрете импорта пшеницы и ячменя из Грузии с 4 июля текущего года по 4 июля 2023 года. На данном этапе ограничения не распространяются на экспорт кукурузы", – заявил Шамугия.

По его словам, учитывая ситуацию в регионе, для обеспечения продовольственной безопасности важно продавать пшеницу и ячмень местного производства только на внутреннем рынке.

"Министерство окружающей среды и сельского хозяйства провело ряд встреч с производителями пшеницы и ячменя, и выслушало их позиции. По словам производителей, исходя из существующего спроса, они смогут полностью реализовать произведенный в стране урожай", – Шамугия.

По словам министра, несмотря на то, что Грузия полностью зависит от импорта пшеницы – 500 тысяч тонн в год – и не может экспортировать продукцию, текущая ситуация создает риск того, что определенное количество пшеницы все-таки будет экспортировано из страны.

Что касается ячменя, то грузинский ячмень экспортируется в Ирак и Иран. В области животноводства, птицеводства и свиноводства важно, чтобы ячмень на данном этапе продавался только на грузинском рынке.

В этом году прогноз урожая ячменя находится в пределах 60 тысяч тонн. На сегодняшний день уже экспортировано более 2,5 тысячи тонн.

Цена на пшеницу на международных рынках начала расти с лета 2021 года. Поэтому для грузинских мелькомбинатов было невыгодно перерабатывать импортированную пшеницу и производить муку на месте.