Определен состав конкурсной комиссии для выбора главы Антикоррупционного бюро Грузии

Председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Антикоррупционного бюро Грузии избран глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Первое заседание конкурсной комиссии открыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Состав конкурсной комиссии определен, согласно приказу главы правительства от 30 декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе Администрации правительства.

В состав комиссии вошли: глава Администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского Комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микаутадзе, первый заместитель Генерального прокурора Бакур Абуладзе, и. о. народного защитника Тамара Гварамадзе, представитель НПО "Международная прозрачность – Грузия" Александр Кевхишвили.

Комиссия должна выбрать кандидата на должность главы Антикоррупционного бюро на конкурсной основе. По результатам конкурса будут отобраны не менее двух, но не более пяти кандидатов. Глава антикоррупционного бюро будет назначаться премьер-министром Грузии сроком на шесть лет.

На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, Антикоррупционное бюро будет самостоятельно осуществлять свою деятельность и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному совету по борьбе с коррупцией.

Основная задача бюро – содействие борьбе с коррупцией. Бюро будет контролировать выполнение документа, определяющего общую политику борьбы с коррупцией и национальную антикоррупционную стратегию Грузии. А также будет координировать деятельность соответствующих органов, организаций и должностных лиц.

Усиление борьбы с коррупцией является одной из 12 рекомендаций, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.