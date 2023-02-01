Нацбанк Грузии оставил ставку рефинансирования на уровне 11%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Грузии (НБГ) на заседании 1 февраля ставку рефинансирования оставил без изменений на уровне 11%, передает Trend со ссылкой на Новости Грузия.

Необходимость сохранения жесткой монетарной политики НБГ объясняет тем, что, несмотря на снижение инфляции и позитивные тенденции на международных рынках, с учетом текущей геополитической ситуации неопределенность по-прежнему высока и «существующие риски действуют на инфляцию в основном в сторону роста».

По заявлению НБГ, несмотря на снижение, инфляция по-прежнему превышает целевой показатель и в декабре составила 9,8%. Однако «на фоне инфляционных потрясений заработная плата на местном рынке труда в последнее время растет больше, чем производительность, что делает заметным инфляционное давление со стороны рынка труда».

Кроме того, в целях устранения дополнительного давления на инфляцию и снижения риска инфляционных ожиданий в среднесрочной перспективе Национальный банк в течение года будет поддерживать жесткую денежно-кредитную политику. Банк рассмотрит возможность смягчения политики после того, как инфляция приблизится к целевому уровню.

По предположению НБГ, согласно обновленному макроэкономическому прогнозу, при прочих равных условиях на фоне жесткой денежно-кредитной политики годовая инфляция продолжит снижаться и приблизится к целевому уровню во второй половине 2023 года.

«Если вновь выявятся факторы, влияющие на инфляционные ожидания в сторону роста, может возникнуть необходимость в ужесточении денежно-кредитной политики или сохранения существующей жесткой позиции на более длительное время», - отметили в НБГ.