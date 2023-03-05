Президент Грузии начинает визит в США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня отправляется в США, где в Нью-Йорке примет участие в 67-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузии".

Запланированы выступление президента Грузии на форуме и ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, мэром Нью-Йорка Эриком Адамсом, президентами стран-участниц форума.

Зурабишвили выступит в Школе государственного управления Джона Кеннеди, встретится с членами Гарвардского клуба в Нью-Йорке и представителями грузинской диаспоры в США.

Комиссия по положению женщин занимается обзором осуществления международных стандартов по защите и продвижению прав женщин и разработкой предложений по их надлежащему выполнению. В состав Комиссии входят 45 государств — членов ООН, избираемых сроком на четыре года.

Комиссия существует уже более 70 лет, она была учреждена через год после создания ООН. Ежегодно представители государств-членов собираются в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для проведения оценки достижений на пути к гендерному равенству, определения проблемных аспектов, утверждения всемирных стандартов и формулирования конкретных стратегий для улучшения положения женщин по всему миру.