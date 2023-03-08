Спецназ Грузии освободил одну из улиц от участников акции с помощью водометов

Сотрудники спецназа Грузии разогнали водометом участников акции, находившихся около улицы Читадзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Они полностью заняли улицу Читадзе.

Кроме того, правоохранители задержали нескольких участников акции.

Среди пострадавших есть и представители СМИ, которым сотрудники скорой помощи оказывают первую помощь.

Позже участники акции вернулись на территорию, и представители отряда спецназначения еще несколько раз применили против них слезоточивый газ.

Среди участников акции есть пострадавшие, которые предположительно, вдыхали слезоточивый газ.

На данный момент улица Читадзе свободна от участников акции, а сотрудники спецназа находятся у бокового входа в здание парламента.