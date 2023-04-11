Ученые Грузии изучили перспективы производства биотоплива

Производство биодизельного топлива из возобновляемых источников энергии – рапсового (шалги) и вторичного пищевого масла – положительно скажется на эколого-экономическом положении Грузии и повысит ее энергетическую независимость. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на сайте Академии наук Грузии.

К такому заключению пришли грузинские ученые, которые выступили в Академии с докладом на тему "Получение биодизеля из возобновляемых источников энергии в Грузии и его перспективы" в марте текущего года.

"Запуск производства биодизеля как альтернативного, возобновляемого, экологически чистого топлива очень важен для Грузии, которая практически полностью зависит от импорта нефтепродуктов", – говорится в сообщении.

Согласно докладу, биодизель может успешно заменить нефтедизель в автомобилях с дизельным двигателем без модификации двигателя.

Ученые считают, что важнейшим механизмом улучшения экологической ситуации в Грузии и развития энергосберегающих технологий углеводородного происхождения является использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Они уверяют, что такая возможность для страны уже изучена.

В качестве сырья используют рапсовое (Brassica napus) масло и отработанные (вторичные) пищевые масла предприятий пищевой промышленности.

Как сообщили авторы доклада, чистое биодизельное топливо В100 и биоглицерин получены реакцией этерификации (синтеза). Получены и изготовлены образцы для испытаний. Исследованы физико-химические и технологические характеристики биодизеля B100 и смесей биодизеля и нефтяного дизеля (B5, B10 и B20).

В Академии напомнили, что на базе проекта в июле 2018 года открылся первый в Грузии и во всем регионе Южного Кавказа биодизельный завод ООО "Биодизель Джорджия". На предприятии работает 25 человек, а в его логистической сети – 20 человек, таким образом, на этом предприятии создано 45 новых рабочих мест.

Предприятие перерабатывает пищевое масло вторичного потребления и производит биодизель, что обеспечивает утилизацию отходов и развитие экономики замкнутого цикла.

С 2018 по 2022 год предприятие переработало более 1 550 тонн масла и произвело более 1 200 тонн биодизеля. Соответственно, завод сэкономил более 1 200 тонн импорта дизельного топлива в Грузии, а также сэкономил более 2 500 тонн выбросов CO2 в атмосферу.

Систематически проводятся исследования и подбор сырьевой базы для завода и оптимизация технологических параметров, что обеспечивается взаимным сотрудничеством науки и предприятия.