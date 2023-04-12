МВД Грузии отчиталось о количестве иностранцев, въехавших в Грузию с начала года

В первом квартале 2023 года в Грузию въехали 1 149 895 иностранных граждан – в два раза больше, чем в прошлом году, сообщило МВД Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Из общего числа въездов 171 133 визита были транзитными, 246 024 – краткосрочными, менее суток и 732 738 визита продолжительностью более 24 часов.

В первом квартале 2023 года в Грузию въехало 298 тысяч граждан РФ, в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем эта цифра на 5% больше допандемических показателей. За январь-март из Грузии выехали 320 236 граждан РФ.

За первый квартал наибольшее число иностранцев въезжали в Грузию из Турции, через КПП Сарпи, через аэропорт Тбилиси и армяно-грузинскую границу, КПП Садахло.

Всего в первом квартале 2023 года было зафиксировано 3 574 595 пересечений границы (въезд и выезд). Иностранцы в этом случае – 66%, граждане Грузии – 34%.