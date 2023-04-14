Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2023 года вырос на 22,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил почти 4,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли). Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".

За отчетный период в страну импортировали продукцию на 3,3 миллиарда долларов, что на 21% больше данных за январь-март 2022 года.

Экспорт составил примерно 1,5 миллиарда долларов, что на 24,7% больше, чем в январе-марте 2022 года.

Отрицательный торговый баланс Грузии с начала 2023 года составил 1 860,8 миллиона долларов, что почти на 18,2% больше аналогичного показателя за три месяца 2022 года.

Внешнеторговый оборот Грузии в 2022 году вырос на 32,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли). При этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 5,6 миллиарда долларов – почти на 32% больше по сравнению с 2021 годом.

За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму 13,5 миллиарда долларов, что на 33,2% больше по сравнению с 2021 годом.