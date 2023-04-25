В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,6 произошло на Западе Грузии. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.

Эпицентр землетрясения, которое произошло в 11:08 тбс, находился к юго-западу от города Кутаиси (регион Имерети), в селе Сабреви.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.