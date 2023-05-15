Три авиакомпании России запросили рейсы в Тбилиси, Кутаиси и Батуми

Три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три международных аэропорта Грузии - в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Об этом в понедельник сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается российских авиакомпаний, у нас заявки от трех авиакомпаний, но мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев. Это произойдет до конца дня, когда завершится процесс изучения, и, предположительно, завтра можно ожидать принятия решения", - сказал Давиташвили на брифинге.

Он также сообщил, что "на сегодня запрос [на выполнение рейсов] как в направлении Тбилиси, так и Кутаиси и Батуми, то есть всех трех [международных] аэропортов" Грузии.

По словам Давиташвили, запрос на выполнение прямых рейсов есть также со стороны "Грузинских авиалиний". Он подчеркнул, что множество стран выполняют полеты в Москву, поэтому грузинские власти не видят проблем в рейсах национальных авиалиний. Правительство Грузии, по его словам, изучит опыт стран, осуществляющих рейсы с Россией, и уделят особое вниманию вопросу технического обслуживания бортов российских авиакомпаний.