Росавиация разрешила Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву

Росавиация выдала авиакомпании Georgian Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", - сообщила Росавиация.

Отмечается, что авиакомпания сможет выполнять рейсы семь раз в неделю.