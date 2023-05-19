Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Южный Кавказ
  3. Грузия

Росавиация разрешила Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву

Грузия Материалы 19 мая 2023 14:35 (UTC +04:00)
Росавиация разрешила Georgian Airways полеты из Тбилиси в Москву

Читайте Trend в

Росавиация выдала авиакомпании Georgian Airways разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства.

"Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей России и Грузии, выдала соответствующие разрешения на выполнение полетов по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси авиакомпании Georgian Airways", - сообщила Росавиация.

Отмечается, что авиакомпания сможет выполнять рейсы семь раз в неделю.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости